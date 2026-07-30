В ЯНАО депутат запустил проект «Полезный маршрут», сев за руль такси

В Ноябрьске продолжается проект «Полезный маршрут» депутата Максима Солодова. На своей машине парламентарий выезжает на улицы города, берет заказы через приложение и бесплатно возит горожан, одновременно разговаривая с ними по душам о насущных проблемах.