В ЯНАО депутат запустил проект «Полезный маршрут», сев за руль такси

В Ноябрьске продолжается проект «Полезный маршрут» депутата Максима Солодова. На своей машине парламентарий выезжает на улицы города, берет заказы через приложение и бесплатно возит горожан, одновременно разговаривая с ними по душам о насущных проблемах.
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