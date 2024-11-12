Путин дал старт кампании по выборам в Госдуму 2026 года

Президент Владимир Путин дал старт кампании по выборам в Госдуму, которые пройдут в 2026 году. Фактически сделано это было во время встречи главы государства с лидером крупнейшей парламентской фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым 12 ноября, объяснил URA.
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