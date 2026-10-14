Проводные наушники, недавно вернувшиеся в моду из-за ностальгии, вновь уступают место беспроводным. Согласно статистике МегаФона, составленной по данным продаж собственного интернет-магазина и розничной сети, за девять месяцев 2026 года их доля среди проданных устройств сократилась с 30% до 18%.
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