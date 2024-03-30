Лидер «Руки вверх!» Сергей Жуков поделился редким семейным фото

Сергей Жуков поделился снимком с четырьмя детьми и супругой Региной Бурд Российский певец, лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков опубликовал семейное фото, на котором позирует с супругой Региной Бурд и четырьмя детьми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии