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Лидер «Руки вверх!» Сергей Жуков поделился редким семейным фото

Лидер «Руки вверх!» Сергей Жуков поделился редким семейным фото

Сергей Жуков поделился снимком с четырьмя детьми и супругой Региной Бурд Российский певец, лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков опубликовал семейное фото, на котором позирует с супругой Региной Бурд и четырьмя детьми.

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