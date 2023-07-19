Не Трамп и не Обама: Кто самый популярный экс-президент США

Впервые Дональд Трамп был включен в опрос Gallup о бывших президентах. Согласно опросу, проведенному Gallup, Дональд Трамп имеет один из самых низких рейтингов одобрения среди бывших президентов США, уступая нескольким своим предшественникам.
Впервые Дональд Трамп был включен в опрос Gallup о бывших президентах. Согласно опросу, проведенному Gallup, Дональд Трамп имеет один из самых низких рейтингов одобрения среди бывших президентов США, уступая нескольким своим предшественникам.
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