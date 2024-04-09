Большая война отменяется: не хватает пороха!

Российский ОПК освоил производство пороха из древесины Предприятия госкорпорации «Ростех» вносят огромный вклад в обеспечение Вооруженных сил РФ необходимой продукцией оборонного назначения, в том числе, боеприпасами. И теперь российский ОПК, большинство предприятий которого входит в данную структуру, освоил производство пороха из древесины. Об этом в беседе с журналистами информационного агентства ТАСС сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и специальной химии корпорации Бекхан Оздоев. Он утверждает, что новый порох по своим техническим характеристикам ничем не хуже того, который выпускается по традиционной технологии, основанной на применении сырья, полученного из хлопка. Теперь специалисты «Ростеха» разработали и освоили метод изготовления пороха с использованием древесной и льняной целлюлозы. Оздоев отметил, что предприятия госкорпорации постоянно и непрерывно совершенствуют производственные процессы. Новая технология использования альтернативных видов сырья для порохового производства показала превосходные результаты. Об этом свидетельствуют комплекс испытаний и практические стрельбы. Они показали, что новый порох полностью соответствует требованиям военных, а ведь в сырье для него в России недостатка нет. Ранее представители западной компании Vista Outdoor, выпускающей, в числе прочего, боеприпасы, заявили, что на мировом рынке в ближайшем будущем ожидается дефицит пороха. Это в значительной степени связано с вооруженными конфликтами на Украине, Ближнем Востоке, Африканском континенте и Южном Кавказе.

В

Воробей

Возможно, что стратегия блицкрига не была выбрана со стороны РФ, ну или не была выполнена, именно из этих соображений, в том числе. Ну, а главным, по-моему, было то, что никому не нужны были в изобилии те самые "партизаны со Стингерами", на создание и поддержку которых Запад рассчитывал, и вполне резонно. А потому, основную массу свидомых кандидатов в партизаны нужно было перемолоть на поле боя, а оставшихся лишить идейного настроя становиться партизанами. В первую очередь потому, что хорошее мнение о Западе должно сильно испортиться - "обещали и не выдали, когда дело дошло до конкретики". Да и сам Запад после всего этого вероятнее всего будет иметь определённую "усталость" от темы Украины. Думаю так же, что РФ вполне умышленно с самого начала СВО создала ВИДИМОСТЬ того, что она хочет осуществить именно блицкриг - чтобы Запад подтолкнул Зе к отказу от почти завершившихся переговоров, рассчитывая именно на то, что блицкриг будет стратегией РФ в этом случае. А РФ взяла да и сменила стратегию, чем расстроила планы Запада. В некотором смысле можно сказать, что Запад наступил на те же самые грабли дважды - сделал ставку на блицкриг, как и в 1941, а оно вон как обернулось!