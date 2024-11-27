В Тульской филармонии пройдут конкурс и фестиваль дирижеров

В 2024 году программа конкурса хоровых дирижеров будет включать как классические, так и современные произведения российских, белорусских и абхазских авторов, охватывающие духовную и светскую тематику, а также обработки народных песен, входящих в репертуар Тульского государственного хора.
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