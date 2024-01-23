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«Я убил сразу семь мариупольцев». Новые приговоры палачам Донбасса

«Я убил сразу семь мариупольцев». Новые приговоры палачам Донбасса

Спустя почти два года с начала боев за Мариуполь украинским садистам, изуверам, серийным убийцам мирного населения продолжают выноситься приговоры за многочисленные военные преступления.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Для этого надо вводить смертную казнь. Как и было в ЛДНР. Но когда они стали в составе России смертной казни не стало. А пора уже снимать заморозку.
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3 час.
РМ
Раис Магсумов
Пытать до визга неделю, потом похоронить заживо!
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3 час.
kornilenko28 корниленко
Такие мрази не должны жить .Эти нелюди должны быть утилизированы
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2 час.

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