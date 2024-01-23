Спустя почти два года с начала боев за Мариуполь украинским садистам, изуверам, серийным убийцам мирного населения продолжают выноситься приговоры за многочисленные военные преступления.
«Я убил сразу семь мариупольцев». Новые приговоры палачам Донбасса
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Для этого надо вводить смертную казнь. Как и было в ЛДНР. Но когда они стали в составе России смертной казни не стало. А пора уже снимать заморозку.
Ответить
3 час.
РМ
Раис Магсумов
Пытать до визга неделю, потом похоронить заживо!
Ответить
3 час.
kornilenko28 корниленко
Такие мрази не должны жить .Эти нелюди должны быть утилизированы
Ответить
2 час.
Свежие комментарии