Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Аверков
    идёт большая игра...никому не хочется чувствовать себя пешкой....а уж быть этой пешкой...избави Бог!!!Некоторые мысли о...
  • Владимир Алтайцев
    Жестокие, но правдивые слова РоманаБелгород станет в...
  • Василий Топчий
    Да не на нары, а расстрелять!"А ЧТО ВЫ ТАМ ДЕЛ...

ЧЕСТНО О "КОНТРНАСТУПЕ" И ГОРЬКОМ СМЕХЕ: ВОЕНКОР СТЕШИН ПОКАЗАЛ РЕАЛЬНЫЙ ФРОНТ

ЧЕСТНО О "КОНТРНАСТУПЕ" И ГОРЬКОМ СМЕХЕ: ВОЕНКОР СТЕШИН ПОКАЗАЛ РЕАЛЬНЫЙ ФРОНТ

ФОТО: АЛЕКСАНДРА ГАНГА  Как выжить в Донбассе? Была ли готова Россия к контрнаступлению ВСУ и что бойцы ДНР переняли у НАТО? Спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин побывал на передовой и показал, с какими трудностями сталкиваются наши бойцы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх