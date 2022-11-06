Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Си Джей Макколлум – о Кайри Ирвинге: «Самым важным было то, что он извинился»

Президент профсоюза игроков НБА, защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколлум впервые сделал публичное заявление касательно ситуации с Кайри Ирвингом («Бруклин»), который опубликовал в социальной сети ссылку на антисемитский фильм.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх