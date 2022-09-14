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Список акций, недоступных для КИК из недружественных стран, расширен

Список акций, недоступных для КИК из недружественных стран, расширен

Московская биржа расширила список ценных бумаг стратегических и ряда иных предприятий, на которые распространяются ограничения для совершения операций клиентами-нерезидентами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц.

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