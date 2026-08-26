В Онежском озере нашли возможный след космической катастрофы

Загадочный «розовый горизонт» в Онежском озере связали с космосом.На дне Онежского озера учёные обнаружили необычный слой, который может быть связан с космическим событием, произошедшим около 13 тысяч лет назад.
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