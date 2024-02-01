Осквернившему памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване предъявили обвинение

Таким образом мужчина решил ответить официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой. Следственный комитет Армении предъявил осквернившему памятник детям блокадного Ленинграда ереванцу обвинение в разжигании вражды и ненависти.
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