Рубио исключил возвращение Украины к границам 2014 года

Украина не сможет вернуться к границам 2014 года. Об этом 2 мая заявил госсекретарь США Марко Рубио.«Украина не сможет сдвинуть Российскую Федерацию туда, где она была в 2014 году», — сказал он в эфире телеканала Fox News.
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