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Доброволец сообщил о невозможности наступления ВСУ на Васильевском направлении

Доброволец сообщил о невозможности наступления ВСУ на Васильевском направлении

Украинские военные потеряли способность наступать на Васильевском направлении в Запорожской области. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал заместитель командира добровольческого казачьего штурмового батальона «Таврида» с позывным «Андрей».

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