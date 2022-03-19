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“Не знаю”, – Николай Расторгуев честно об эмиграции в Германию

“Не знаю”, – Николай Расторгуев честно об эмиграции в Германию

Несколько лет назад в прессу просочились  слухи о переезде Николая Расторгуева за рубеж. Говорили, что лидер легендарной группы «Любэ» приобрёл недвижимость в Германии и теперь живёт за границей.

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