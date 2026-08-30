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Пабло Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но надо расти самим, а не винить арбитров. Мы планировали показать другой матч, нас выбил из колеи гол «Оренбурга»

Пабло Солари прокомментировал ничью с « Оренбургом » (1:1) в 6-м туре Альфа-Банк РПЛ . – Почему сегодня не удалось победить? – Трудно сказать.

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