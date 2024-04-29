После того, как Арестович сообщил, что не менее миллиона, из 10 миллионов украинцев в Европе, возьмут российские паспорта, если Путин им даст, российский сегмент интернета охватила дискуссия: стоит нужен ли нам миллион вчерашних предателей и можно ли отделить зёрна от плевел – выдать паспорта хорошим украинцам и не выдать плохим.
Раздача паспортов и украинская "верность"
Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Нет нормвльных хохол ес ть продажный скот.
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9 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
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9 час.
Регина Толстоброва
Украинцы нам не нужны. От них только одни беды. Также как и от мигрантов.
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6 час.
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