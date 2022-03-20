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У Феррана 6 (4+2) очков в 5 последних матчах. Он забил гол и сделал ассист в игре с «Реалом»

Ферран Торрес забил гол и сделал результативную передачу в матче Ла Лиги против «Реала». 22-летний футболист «Барселоны» результативно проводит класико против мадридского клуба.

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