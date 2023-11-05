В Армии Израиля заявили о перехвате подозрительной цели, запущенной из Ливана

Армия Израиля сообщила о перехвате подозрительной цели, запущенной из Ливана. «Ракета-перехватчик была запущена в сторону подозрительной цели, которая пересекла границу из Ливана в Израиль», — говорится в сообщении.
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