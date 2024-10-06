МО: бойцы РФ ликвидировали боевиков ВСУ, расстрелявших жителей Курской области

Российские военнослужащие в Курской области несколько раз становились свидетелями того как, как украинские боевики расстреливали мирных жителей Курской области, пытавших эвакуироваться в сторону российских позиций.
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