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Правкомиссия одобрила продажу заводов IKEA в России компаниям «Слотекс» и «Лузалес» в феврале

Правкомиссия одобрила продажу заводов IKEA в России компаниям «Слотекс» и «Лузалес» в феврале

﻿﻿ООО «Инвест Плюс», зарегистрированное в начале осени и принадлежащее генеральному директору петербургской группы компаний «Слотекс» Вадиму Осипову, планирует в ближайшие два-три месяца возобновить мебельное производство на бывшей фабрике ИКЕА в Великом Новгороде.

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