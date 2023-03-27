Правкомиссия одобрила продажу заводов IKEA в России компаниям «Слотекс» и «Лузалес» в феврале

ООО «Инвест Плюс», зарегистрированное в начале осени и принадлежащее генеральному директору петербургской группы компаний «Слотекс» Вадиму Осипову, планирует в ближайшие два-три месяца возобновить мебельное производство на бывшей фабрике ИКЕА в Великом Новгороде.
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