Раненым бойцам СВО подарят куличи по монастырским рецептам

Более 1600 пасхальных наборов приготовили сестры Иоанновского ставропигиального женского монастыря и активисты петербургского отделения Российского фонда мира при поддержке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
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