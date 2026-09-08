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Царьград

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8400 квадратных метров приобрели в Архангельске для расселения аварийного жилфонда

8400 квадратных метров приобрели в Архангельске для расселения аварийного жилфонда

В Архангельске продолжается расселение аварийного жильяВ 2026 году в Архангельске по договорам долевого участия были приобретены 186 квартир, общей площадью 8400 квадратных метров.

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