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«Это непостижимо»: Россия слишком слабо отвечает на удары – экс-соратник Рейгана

«Это непостижимо»: Россия слишком слабо отвечает на удары – экс-соратник Рейгана

Главной ошибкой России стало то, что она не защитила ни одной из своих «красных линий», позволив Европе атаковать ее территорию руками украинцев.

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