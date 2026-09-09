«Это непостижимо»: Россия слишком слабо отвечает на удары – экс-соратник Рейгана

Главной ошибкой России стало то, что она не защитила ни одной из своих «красных линий», позволив Европе атаковать ее территорию руками украинцев.
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