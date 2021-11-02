В Приморском крае полиция изъяла крупную партию наркотических средств

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «МАК-2021» сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Уссурийску при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю пресечена противоправная деятельность граждан, подозреваемых в незаконном изготовлении и хранении наркотических средств.