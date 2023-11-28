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Госсекретарь США Блинкен на Ближнем Востоке обсудит угрозу расширения конфликта

Госсекретарь США Блинкен на Ближнем Востоке обсудит угрозу расширения конфликта

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе предстоящей поездки на Ближний Восток обсудит усилия по освобождению заложников радикального палестинского движения ХАМАС, а также угрозу расширения конфликта.

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