Первые шаги А.Белоусова в роли Министра Обороны РФ впечатляют.

Людмила! Я не верю, что Попов Иван мог поступить, как эти ворюги. Если он что-то и сделал, то для армии. Но... будем ждать вердикта следствия.

ПС

Патриот Сусанин

АЛЕКСАНДР, ВЫ на 💯 и более, а кроме того, ПРОСТО НЕТ ДРУГОГО ВАРИАНТА, т.к. при других раскладах САКСЫ причешут нас -- ВСЕХ и на ВСЕГДА!!! Их разведка НАВЕРНЯКА ЧЕТКО ЗНАЛА состояние дел в конюшне Шойгу, т.к в ней, полагаю, слова - военная тайна, были рекомендованы к исполнению для нижнего звена!!! Так вот, САКСЫ ЗНАЛИ и МОЛЧАЛИ, т.к. ЭТО им было -- ОЧЕНЬ ВЫГОДНО!!! Пример, организатор питания войск СВО постоянно проживает в ЛОНДОНЕ и к нему ЕЖЕСУТОЧНО передаются сведения о дислокации войск через доставку пайков!!! При других обстоятельствах, САКСЫ из мухи делают СТАДО СЛОНОВ!!!💯💯💯