Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Serg
    Да, только в США наши активы в миллиардах долларов, а у нас американские в миллиардах рублей.... Разницу чувствуете? ...Штаты долго надея...
  • Патриот Сусанин
    АЛЕКСАНДР, ВЫ на 💯 и более, а кроме того, ПРОСТО НЕТ ДРУГОГО ВАРИАНТА, т.к. при других раскладах САКСЫ причешут нас ...Первые шаги А.Бел...
  • петр кузнецов
    Восточная мудрость Китая известна только Китаю ,а здесь надо не мудровствовать лукаво.....Крушение китайски...

Первые шаги А.Белоусова в роли Министра Обороны РФ впечатляют.

Первые шаги А.Белоусова в роли Министра Обороны РФ впечатляют.

Здравствуйте, мои дорогие читатели. Побалуем себя чаем с пряниками, а заодно, разберём новости.

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Комментарии
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Tania Еременко
Людмила! Я не верю, что Попов Иван мог поступить, как эти ворюги. Если он что-то и сделал, то для армии. Но... будем ждать вердикта следствия.
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16 час.
Александр Попов
Белоусов НЕ СВЯЗАН С ГЕНЕРАЛАМИ, так что ПРОЧЕШЕТ ГРЕБЕШКОМ.
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10 час.
ПС
Патриот Сусанин
АЛЕКСАНДР, ВЫ на 💯 и более, а кроме того, ПРОСТО НЕТ ДРУГОГО ВАРИАНТА, т.к. при других раскладах САКСЫ причешут нас -- ВСЕХ и на ВСЕГДА!!! Их разведка НАВЕРНЯКА ЧЕТКО ЗНАЛА состояние дел в конюшне Шойгу, т.к в ней, полагаю,   слова  - военная тайна, были рекомендованы к исполнению для нижнего звена!!! Так вот, САКСЫ ЗНАЛИ и МОЛЧАЛИ, т.к. ЭТО им было -- ОЧЕНЬ ВЫГОДНО!!! Пример, организатор питания войск СВО постоянно проживает в ЛОНДОНЕ и к нему ЕЖЕСУТОЧНО передаются сведения о дислокации войск через доставку пайков!!!  При других обстоятельствах, САКСЫ из мухи делают СТАДО СЛОНОВ!!!💯💯💯
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23 мин.

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