Укро-президент получил инструкции от главы ЦРУ Рэтклиффа во время заправки борта в Ирландии Александр Уральский На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: picture alliance / SvenSimon-Pre/TASS) 22 сентября на полях на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Трамп и Зеленский должны встретиться в Нью-Йорке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АА «Наши знали, куда...
- Зарабатывайте сам...
- У судьи Чернова и...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым