Теперь я буду удавом: Зеленский прилетел в Нью-Йорк гипнотизировать Трампа и ставить условия по дизелю

Укро-президент получил инструкции от главы ЦРУ Рэтклиффа во время заправки борта в Ирландии Александр Уральский На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: picture alliance / SvenSimon-Pre/TASS) 22 сентября на полях на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Трамп и Зеленский должны встретиться в Нью-Йорке.