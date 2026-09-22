БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Теперь я буду удавом: Зеленский прилетел в Нью-Йорк гипнотизировать Трампа и ставить условия по дизелю

Теперь я буду удавом: Зеленский прилетел в Нью-Йорк гипнотизировать Трампа и ставить условия по дизелю

Укро-президент получил инструкции от главы ЦРУ Рэтклиффа во время заправки борта в Ирландии Александр Уральский На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: picture alliance / SvenSimon-Pre/TASS) 22 сентября на полях на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Трамп и Зеленский должны встретиться в Нью-Йорке.

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