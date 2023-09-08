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Актер Павел Деревянко рассказал, что хочет сняться в фильме про космос

Актер Павел Деревянко рассказал, что хочет сняться в фильме про космос

На телеканале ТНТ показали третий сезон комедийного сериала "Беспринципные". В нем с историями людей, которые разным образом связаны с "Патриками", зрителей по-прежнему знакомит патологический лжец Славик — обаятельный герой Павла Деревянко.

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