Михаил Александрович рассказал, чем сейчас занимается популярный телеведущий Фото: социальные сети Иван Ургант в последнее время редко появляется на публике, а на телевидении на данный момент не осталось проектов с его участием.
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