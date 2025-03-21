Война на Украине заканчивается. По крайней мере, делаются попытки как можно скорее её завершить. Россия выстояла, закалилась, не порвалась в клочья, а даже обросла жирком.
Патриотический карнавал
Комментарии
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Oleg Prauskov
Смерш нужен уже вчера!
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23 час.
МЕ
Михаил Е
"по прошествии трёх лет мытарства". Это автор про открытие второго фронта?
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22 час.
Lana_Borei Иванова
Пусть будут от меня подальше : просто не хочу таких друзей
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16 час.
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