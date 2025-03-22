Терроризм во всей своей красе: теракт в «Крокусе» дело рук спецслужб недружественной страны Ольга БезродняяС недавних пор Россия стала свидетелем ужасающего акта насилия, который шокировал страну и мир — теракта в «Крокус Сити Холле».
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