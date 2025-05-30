Названа предварительная причина пожара в гаражном боксе Читы

Сотрудники государственного пожарного надзора установили предварительную причину возникновения пожара в гаражном боксе на улице Трактовой в Чите, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
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