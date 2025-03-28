С воскресенья произойдёт продление магистральных маршрутов 3,4, 11. Такого количества негативной реакции под новостью в различных пабликах мы не видели очень давно.
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С воскресенья произойдёт продление магистральных маршрутов 3,4, 11. Такого количества негативной реакции под новостью в различных пабликах мы не видели очень давно.