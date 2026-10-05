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Герой России Бойко: в России сложилась сильная школа педагогического мастерства

Герой России Бойко: в России сложилась сильная школа педагогического мастерства

Педагог — первый человек после семьи, участвующий в становлении ребенка. Он не только дает знания по предмету, но и помогает детям разобраться в себе, учит думать, сопереживать, быть честным.

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