Вадди: США намерены продлить срок эксплуатации атомных подлодок класса Ohio

Специальный помощник американского президента Пранай Вадди в рамках ежегодного заседания вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями заявил, что США намерены продлить срок эксплуатации атомных подводных лодок класса Ohio.
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