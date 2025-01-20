В СК подтвердили, что 20 января следователи проводят обыски в районных администрациях Петербурга и управляющих компаниях по уголовному делу, в основе которого травмирование людей из-за упавших сосулек.
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В СК подтвердили, что 20 января следователи проводят обыски в районных администрациях Петербурга и управляющих компаниях по уголовному делу, в основе которого травмирование людей из-за упавших сосулек.