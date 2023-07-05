В Краснодарском крае силовики и медики спасли жизнь автомобилисту из Ростовской области

Житель Батайска ехал на автомобиле вместе с женой отдыхать в Крым.В Краснодарском крае на автотрассе случилось непредвиденное обстоятельство с 55-летним жителем города Батайск, когда тот вместе с женой ехал отдыхать на курорты Южного берега Крыма.