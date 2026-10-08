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Регионы России

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Мирра Андреева ожидает тяжёлый полуфинал с Николой Бартунковой на турнире в Пекине

Мирра Андреева ожидает тяжёлый полуфинал с Николой Бартунковой на турнире в Пекине

Андреева отметила, что её соперница на пути к полуфиналу обыграла сильных игроков, и предстоящая встреча, несмотря на то, что россиянка одержала победу над Бартунковой на US Open, обещает быть очень напряжённой.

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