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  • V K
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Отели в Таиланде переходят на All inclusive – все включено

Отели в Таиланде переходят на All inclusive – все включено

В Таиланде становится всё больше отелей, работающих по системе «все включено». Список отелей All inclusive на Пхукете, Самуи, в Као Лак и провинции Краби для туристов из России составили туроператоры АТОР.

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