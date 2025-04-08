Дроппер вернул по суду деньги обманутой ямальчанке

На Ямале с 23-летнего дроппера из Московской области в пользу его жертвы по суду взыскали деньги. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в рамках расследования уголовного дела по ч.
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