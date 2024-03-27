РИА Новости: Интерпол отказался комментировать тему помощи РФ по делу о теракте

В пресс-службе Интерпола отказались прокомментировать, почему международная организация предложила России поддержку в расследовании теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холл», при этом ранее не выступила с подобным предложением после подрыва «Северный поток» и «Северный поток — 2».