РИА Новости: Интерпол отказался комментировать тему помощи РФ по делу о теракте

В пресс-службе Интерпола отказались прокомментировать, почему международная организация предложила России поддержку в расследовании теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холл», при этом ранее не выступила с подобным предложением после подрыва «Северный поток» и «Северный поток — 2».
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