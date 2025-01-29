Член парламента Германии Хунко поднял вопрос об отправке миротворцев на Украину

Член немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Андрей Хунко обратился к властям ФРГ с вопросом о потенциальной отправке миротворческого контингента на Украину.
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