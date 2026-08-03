В Новоаннинской придет жара до +33º и переменная облачность Осадков в ближайшие два дня не прогнозируют.
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В Новоаннинской придет жара до +33º и переменная облачность Осадков в ближайшие два дня не прогнозируют.
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