Пассажиры рейса из Дубая в Москву не смогли добраться до столицы в ночь на 16 октября из-за ограничений в аэропортах.
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