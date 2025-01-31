Главный врач ГБУЗ РК «Клиническая психиатрическая больница № 5» Александр Солдатенко в интервью «Крымской газете» выразил обеспокоенность ростом числа психических расстройств в Крыму, особенно среди м

Главный врач ГБУЗ РК «Клиническая психиатрическая больница № 5» Александр Солдатенко в интервью «Крымской газете» выразил обеспокоенность ростом числа психических расстройств в Крыму, особенно среди молодежи, и обратил внимание на часто незаметные симптомы, которые могут указывать на серьезные … .