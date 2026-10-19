Центральный окружной военный суд вынес обвинительный приговор 19-летней жительнице Стерлитамака (Республика Башкортостан), признанной виновной в приготовлении к террористическому акту на производственной площадке одного из городских заводов.
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