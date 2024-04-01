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6 человек пострадали в ДТП на калужской дороге

6 человек пострадали в ДТП на калужской дороге

31 марта в Жуковском районе Калужской области произошла авария с пострадавшими. По данным полиции, в воскресенье около 12 часов на 92 км автодороги А-130 Москва-Малоярославец-Рославль 62-летний водитель машины Suzuki Grand Vitara ехал из Москвы.

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