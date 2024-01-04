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Турция вряд ли сыграет с Россией в марте 2024-го. Проведение матча назвали «крайне маловероятным»

Турция вряд ли сыграет с Россией в марте 2024-го. Проведение матча назвали «крайне маловероятным»

«Для нас матч со сборной России в марте этого года крайне маловероятен. Мы работаем над другими договоренностями», – сказал пресс-атташе Федерации футбола Турции Туркер Тозар.

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